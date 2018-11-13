В РК ужесточены требования к чиновникам высокого ранга 

Президент РК Мун Чжэ Ин в своей предвыборной программе выдвинул пять критериев, которым должны соответствовать чиновники при их назначении на высокую должность. Недавно действующее правительство внесло ясность в данные критерии и увеличило их количество до семи, включив в список вождение в нетрезвом виде и преступления сексуального характера. Теперь чиновник не может занять высокую должность, если он или его родственники по прямой линии были уличены в уклонении от воинской службы. Также кандидат или его супруг не должны иметь записи о нарушении налогового законодательства. Речь идёт об уклонении от уплаты налогов и получении налоговых вычетов незаконными способами. Препятствием для назначения на должность могут стать также махинации с недвижимостью, незаконная смена регистрации по месту жительства в целях получения выгоды, а также подтверждённый плагиат при написании научной работы.

В РК назначение руководителей министерств происходит после парламентских слушаний с участием кандидатов на высокий правительственный пост. Однако администрация президента назначила восемь человек без учёта доклада по результатам парламентских слушаний о назначении на должность. Основное возмущение оппозиционных партий вызывает решение о назначении на пост министра экологии 63-летнего Чо Мён Рэ, который был директором Центра оценки политики в сфере экологии. По их мнению, Чо Мён Рэ незаконно изменял регистрацию по месту жительства в целях получения выгоды, заключал сделки о купле-продаже недвижимости по предварительному сговору, а также совершал махинации с налогами на дарение имущества. В свою очередь, администрация президента полностью опровергает данные обвинения, ссылаясь на отсутствие подобных сведений в личном деле.