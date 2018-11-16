Пхеньян подозревают в сокрытии ракетных баз

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На фоне продолжающегося застоя на переговорах по урегулированию ядерного кризиса между Пхеньяном и Вашингтоном разразился новый скандал вокруг секретных ракетных баз в Северной Корее. Вашингтонский центр стратегических и международных исследований опубликовал данные, согласно которым на территории КНДР обнаружены не менее 13 незадекларированных ракетных баз. Авторы доклада предупредили, что секретные базы могут представлять военную угрозу. В отсутствие прогресса на американо-северокорейских переговорах данный доклад может усилить позицию той части нынешней администрации США, которая выступает за усиление давления на Пхеньян. О том, что ещё известно о ракетной программе Пхеньяна, расскажет профессор Пак Вон Гон с факультета международных отношений Университета Хандон.