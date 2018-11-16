Межкорейская декларация 2007 года

ⓒ KBS

Со 2 по 4 октября 2007 года в Пхеньяне проходил второй межкорейский саммит. Его итогом стала совместная декларация из восьми пунктов. Она содержала ряд договорённостей, охватывающих различные сферы, включая политику, мирный режим, сотрудничество в экономической, общественной, культурной и гуманитарной областях. В числе конкретных соглашений – создание зоны совместного рыбного промысла в Желтом море. Кроме того, речь шла о расширении экономического сотрудничества, которое распространялось также на такие районы как Хэчжу, Нампхо и гору Пэктусан в Северной Корее. Предполагалось построить совместный судостроительный комплекс в Анбёне и Нампхо, пустить грузовые составы по железной дороге до порта Хэчжу на Севере, открыть прямое воздушное сообщение между Сеулом и районом горы Пэктусан для поездок туда южнокорейских туристов. К сожалению, 45 амбициозных проектов, о которых говорилось в декларации от 4 октября, так и остались на бумаге.