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Участница женской группы BLACKPINK по имени Дженни дебютировала сольно. 12 ноября в 18:00 по местному времени Дженни представила цифровой сингл «Соло» (솔로/SOLO), который с первых минут взлетел на верхние строчки различных чартов. Музыкальное видео к синглу, опубликованное на популярном сайте Youtube, набрало за сутки более 18 миллионов просмотров и свыше 200 тысяч комментариев. Съемки видео проходили в Великобритании в окрестностях Лондона. «Это были мои первые съемки заграницей и первый мой визит в Великобританию. Мне очень понравилось. Мы арендовали огромный особняк, и в процессе я спрашивала себя: «А что если жить в таком доме?»», - сказала Дженни. Известно, что остальные участницы BLACKPINK также готовятся в сольному дебюту. «Было решено, что я дебютирую первой. Но работа над проектами началась не с меня. Сейчас девочки усиленно готовятся к своим дебютам», - добавила артистка.