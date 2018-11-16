NU'EST W приготовили новый альбом

ⓒ Melon

13 ноября на официальной страничке в социальной сети группы NU’EST W (участники по имени JR, Арон, Бэк Хо и Рен) появилось промо-видео, в котором анонсировался релиз их нового альбома «Проснись, Эн» (WAKE, N). Видео сопровождалось хештегами #NUEST_W#WAKE_N#Dream#20181126_6PM, судя по которым можно догадаться о дате премьеры альбома. Особенно вызывает интерес хештег «Мечта» (Dream). Данный альбом станет первой новинкой группы за последние 5 месяцев, что сильно обрадовало многочисленную армию слушателей. В прошлый раз ребята записали качественную музыку и предстали в ярких образах, что позволило им подняться на первые места в различных музыкальных чартах. Остается гадать, какую концепцию и стиль музыки они выберут на этот раз. Новый альбом WAKE,N появится в продаже уже 26 ноября в 18:00 по местному времени.