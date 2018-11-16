Сон Хе Гё и Пак По Гом на романтическом постере





Популярные и любимые корейские актеры Сон Хе Гё и Пак По Гом заставили биться сердца поклонников с удвоенной силой всего парой романтических фотографий, снятых на набережной Малекон - настоящем символе Кубы. Создатели нового сериала «Мой парень» (남자친구) опубликовали 14 ноября официальный постер, на котором исполнитель главной мужской роли Пак По Гом обнимает сзади главную героиню Сон Хе Гё, и все это происходит на фоне прекрасного кубинского заката. Сериал «Мой парень» расскажет историю любви между Чха Су Хён, молодой женщиной из богатой и влиятельной семьи, всю свою жизнь жившей по чужим правилам, и Ким Чжин Хёком – свободолюбивым и жизнерадостным парнем. Создатели сериала обещают заставить телезрителей, затаив дыхание, прильнуть к экранам. Премьера состоится 28 ноября в 21:30 вечера по местному времени. Сериал будет транслироваться каждую неделю по средам и четвергам.