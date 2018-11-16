Режиссер Кан Хён Чхоль хотел снять танцевальный фильм





12 ноября в комплексе COEX Atium SMTOWN, расположенном в сеульском округе Каннам состоялась пресс-конференция по случаю запуска нового фильма «Свинг кидс» (스윙키즈). На мероприятие прибыли исполнители главных ролей актер То Гён Су (он же Дио из поп-группы EXO), Пак Хе Су, О Чжон Сэ, а также сам режиссер Кан Хён Чхоль. Действия фильма уходят в 1951 год, когда танцевальный коллектив «Свинг кидс» только начинал свой знаменитый творческий путь. Режиссерское кресло было отдано Кан Хён Чхолю, снявшему успешные фильмы «Скандал» (과속 스캔들), «Сонни» (써니) и «Шулер: десница Божья» (타짜 – 신의 손). «Не знаю по какой причине, но сразу после окончания подготовительного процесса мне захотелось снять веселый и танцевальный фильм. Также хотелось показать зрителю проблемы между Югом и Севером, проблемы в обществе и на фоне всего этого показать историю «Свинг кидс»», - сказал на пресс-конференции Кан Хён Чхоль. Премьера фильма состоится 19 декабря.