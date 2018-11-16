Участники бойз-групп расширяют спектры деятельности!

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Молодые исполнители K-Pop активно развивают и расширяют спектр творческой деятельности. Артисты не только пробуют себя в звукорежиссуре и аранжировке, они играют в мюзиклах, сериалах и даже кинофильмах. 12 ноября 2018 года стало известно, что участник То Гён Су из бойз-группы 'EXO' получил одну из главных ролей в новом южнокорейском кинофильме 'Swing Kids' или «Дети свинга» режиссера Кан Хён Чхоля. В главных ролях снимутся также артистка Пак Хе Су и актёр театра и кино О Чжон Сэ. А 8 ноября появилось сообщение об участии в новой aрр-драме «Гений Ким Сыль Ги» компании 'JTBC' участника Ён Чжэ из группы 'B.A.P'. Подробнее об этом вы узнаете в очередном выпуске программы «Новости шоу-бизнеса» от 14 сентября.