«Выезд» (출국/Unfinished, 2018)





Жанр: драма

Режиссер: Но Гю Ёп

В ролях: Ли Бом Су, Ён У Чжин, Пак Чу Ми и др.

Премьера: 14 ноября 2018 года

Ограничение: детям старше 15-ти лет





Берлин. 1986 год. Все следят друг за другом.

Всего из-за одной ошибки главный герой становится мишенью.





Обычный экономист Ён Мин, находящийся в Берлине по учебе, решает ради безопасности своей семьи перебраться в Северную Корею.





Позже он осознает ошибку, но становится уже поздно. В аэропорту Копенгагена Ён Мин совершает побег, но теряет из виду семью. Отчаявшийся герой запрашивает помощь у спецслужб обеих стран, однако никому нет дела до его семьи, все только следят за ним, чтобы в дальнейшем использовать его для достижения собственных целей...





Никому нельзя верить!

Обычный человек вступает в неравную схватку, чтобы отыскать свою семью!