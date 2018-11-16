«Выезд» (출국/Unfinished, 2018)

Специалист программ по международному сотрудничеству Чой Ханна
2018-11-16
#Новости шоу-бизнеса l 2018-11-15
Жанр: драма
Режиссер: Но Гю Ёп
В ролях: Ли Бом Су, Ён У Чжин, Пак Чу Ми и др.
Премьера: 14 ноября 2018 года
Ограничение: детям старше 15-ти лет
Берлин. 1986 год. Все следят друг за другом.
Всего из-за одной ошибки главный герой становится мишенью.
Обычный экономист Ён Мин, находящийся в Берлине по учебе, решает ради безопасности своей семьи перебраться в Северную Корею.
Позже он осознает ошибку, но становится уже поздно. В аэропорту Копенгагена Ён Мин совершает побег, но теряет из виду семью. Отчаявшийся герой запрашивает помощь у спецслужб обеих стран, однако никому нет дела до его семьи, все только следят за ним, чтобы в дальнейшем использовать его для достижения собственных целей...
Никому нельзя верить!
Обычный человек вступает в неравную схватку, чтобы отыскать свою семью!
2018-11-16
2018-11-15
2018-11-16 16:41:14