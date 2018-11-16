Специалист программ по международному сотрудничеству Чой Ханна
2018-11-16
#Информация об исполнителях l 2018-11-15
Настоящее имя: Ким Дженни (김제니)
Дата рождения: 16 января 1996 г.
Место рождения: город Сеул, округ Каннам-гу
Рост: 163 см
Дебют: первый альбом группы BLACKPINK [SQUARE ONE], 2016 год
Дженни – корейская исполнительница, начавшая карьеру в женской группе BLACKPINK. Будучи ученицей младших классов, Дженни отправилась учиться в Новую Зеландию город Оакленд, где прожила 5 лет, после поступила в известную школу ACG Parnell College. В подростковом возраесте Дженни загорелась желанием стать певицей, не доучившись в Новой Зеландии, она вернулась обратно в Сеул и после успешного кастинга стала подопечной продюсерского центра YG Entertainment. 8 августа 2016 года Дженни в составе группы BLACKPINK (другие участницы: Чи Су, Розэ и Лиса) представили дебютный альбом SQUARE ONE, девушкам удалось с первых минут завоевать сердца миллионов поклонников. 12 ноября 2018 года Дженни выпустила свой первый сольный сингл «Соло» (SOLO).
2018-11-16
2018-11-15
2018-11-16 16:41:14