







Настоящее имя: Ким Дженни (김제니)

Дата рождения: 16 января 1996 г.

Место рождения: город Сеул, округ Каннам-гу

Рост: 163 см

Дебют: первый альбом группы BLACKPINK [SQUARE ONE], 2016 год





Дженни – корейская исполнительница, начавшая карьеру в женской группе BLACKPINK. Будучи ученицей младших классов, Дженни отправилась учиться в Новую Зеландию город Оакленд, где прожила 5 лет, после поступила в известную школу ACG Parnell College. В подростковом возраесте Дженни загорелась желанием стать певицей, не доучившись в Новой Зеландии, она вернулась обратно в Сеул и после успешного кастинга стала подопечной продюсерского центра YG Entertainment. 8 августа 2016 года Дженни в составе группы BLACKPINK (другие участницы: Чи Су, Розэ и Лиса) представили дебютный альбом SQUARE ONE, девушкам удалось с первых минут завоевать сердца миллионов поклонников. 12 ноября 2018 года Дженни выпустила свой первый сольный сингл «Соло» (SOLO).