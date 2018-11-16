Рассматривается вопрос о соглашениях о свободной торговле  РК с Индонезией и Малайзией 

Министр промышленности, торговли и энергетики РК Ким Хён Чжон встретился в Сингапуре со своими коллегами из Индонезии и Малайзии, обсудив с ними вопросы укрепления экономического сотрудничества. Индонезия и Малайзия являются ключевыми странами-участницами АСЕАН. Индонезия обладает богатыми природными ресурсами и является крупнейшим производителем нефти в Азии. Страна занимает четвёртое место в мире по численности населения и первое место в Азии по территории. В 2017 году объем торговли РК с Индонезией составил 18 млрд долларов. Малайзия не отличается обширными территориями, однако обладает большими запасами полезных ископаемых. Страна постепенно наращивает темпы развития. В прошлом году объём торговли РК и Малайзии составил 17 млрд долларов. Таким образом, два государства играют важную роль в новой южной политике Мун Чжэ Ина.





В настоящий момент РК ведёт переговоры об участии во Всестороннем региональном экономическом партнёрстве, в котором десять стран являются участницами АСЕАН. Сеул уже подписал договор о свободной торговле с АСЕАН и в настоящее время ведёт переговоры по расширению сотрудничества в рамках договора. В частности, речь идёт о заключении двусторонних соглашений с Индонезией и Малайзией для урегулирования вопросов, которые сложно решить в многостороннем формате. Ещё в ноябре прошлого года президент РК Мун Чжэ Ин во время бизнес-форума Корея-Индонезия изложил цели и приоритеты новой южной политики. Её основополагающими идеями являются три понятия - люди, мир и процветание. Основываясь на данных принципах, Сеул стремится достичь высокого уровня многостороннего сотрудничества со странами АСЕАН.



