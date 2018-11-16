Комитет ООН по гуманитарным вопросам принял резолюцию по правам человека в КНДР

15 ноября Третий комитет ООН по гуманитарным вопросам принял очередную резолюцию, осуждающую нарушения прав человека в Северной Корее. Это уже четырнадцатая по счёту резолюция комитета в отношении Пхеньяна. В этом году содержание документа не претерпело серьёзных изменений. Данный факт свидетельствует об отсутствии прогресса в решении проблемы прав человека в Северной Корее. Документ призывает Пхеньян прекратить систематические, широкомасштабные и грубые нарушения прав человека, закрыть лагеря, освободить политических заключённых и наказать лиц, причастных к нарушению прав человека. Стоит отметить, что руководство комитета ООН по гуманитарным вопросам приветствует старания Пхеньяна в урегулировании дипломатических отношений с международным сообществом.





Начиная с 2016 года, принятие резолюции осуществлялось без голосования. Однако данный факт не свидетельствует о том, что все страны согласны с содержанием документа. Так, постоянный представитель КНДР в ООН Ким Сон заявил, что не может быть и речи о нарушении прав человека в КНДР, а международное сообщество своими действиями вмешивается во внутренние дела страны. Китай, Россия, Сирия, Мьянма и другие страны также не поддержали большинство, однако не стали требовать вынесения вопроса о принятии документа на голосование. Международное сообщество приняло очередную резолюцию, однако оно не может требовать от Пхеньяна выполнения её условий. Несмотря на это, документ обладает международным статусом и в определённой мере оказывает давление на Пхеньян.