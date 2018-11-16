Кризис в автомобильной промышленности

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14 ноября министр промышленности, торговли и энергетики Республики Корея Сон Юн Мо встретился с главами отечественных автомобильных компаний и предприятий-подрядчиков. На встрече обсуждались меры по выходу из сложившейся кризисной ситуации и планы укрепления конкурентоспособности компаний. Представители автомобильной промышленности попросили правительство смягчить налоговую систему и оказывать поддержку экономически слабым слоям населения ради активизации внутреннего потребления. Они попросили также оказывать поддержку автопроизводителям, которые нуждаются в помощи для преодоления кризисной ситуации.

Представители автопрома заявили, что нуждаются в более плавном повышении минимального размера оплаты труда, которое должно проводиться с учётом условий в конкретных компаниях. Они также попросили смягчить условия системы гибкого рабочего времени. Что касается самостоятельных мер по выходу из кризисной ситуации, то участники заседания намерены расширять инвестирование и ускорить разработку новых автомобилей, теснее сотрудничать с производителями автозапчастей и улучшить отношения с профсоюзами. Такие меры позволят по-прежнему производить 4 млн. автомобилей в год, а к 2025 году увеличить производство.

В этом году сразу пять южнокорейских автомобильных производителей столкнулись с падением прибыли. К примеру, в третьем квартале операционная прибыль компании Hyundai Motors сократилась на 76% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 255 млн долларов. Это всего лишь десятая часть самых успешных показателей.

Другие автопроизводители оказались в похожей или даже худшей ситуации. Подобные изменения связывают с ослаблением конкурентоспособности южнокорейских компаний. Лидеры мирового автопрома ведут жестокую борьбу за укрепление передовых позиций на рынке экологичных и беспилотных автомобилей, оставляя отечественных производителей позади. В 2016 году Республика Корея была вытеснена из пятёрки мировых лидеров. По мнению экспертов, отечественная сфера автомобильной промышленности нуждается в масштабном реформировании.