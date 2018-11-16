Падение показателей рынка труда

ⓒYONHAP News

Численность занятого населения в Республике Корея составила в конце октября 27 млн 90 тыс. человек, что лишь на 64 тыс. человек больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщило 14 ноября Национальное статистическое управление. Таким образом, в течение четырёх месяцев подряд рост занятости не превышает ста тысяч человек. При этом уровень занятости продолжает падать девятый месяц подряд, и на этот раз он понизился на 0,2% по сравнению с прошлым годом, составив 61,2%. Безработица увеличилась на 0,3%, и её уровень составил 3,5% трудоспособного населения страны. Это максимальный показатель за последние 13 лет.

Если рассматривать статистику по отраслям, то количество занятого населения выросло в сферах строительства, сельского, лесного и рыбного хозяйств, здравоохранения и социального обеспечения, а также связи и коммуникаций. Одновременно в сферах оптовой и розничной торговли, гостиничного и ресторанного бизнеса, промышленного производства количество занятого населения сократилось. Доля занятого населения увеличилась лишь в возрастной категории до 30 лет, а в остальных возрастных категориях показатель падает.

Причиной продолжительного падения показателей рынка труда считают ошибочную трудовую политику президента Мун Чжэ Ина. Повышение минимального размера оплаты труда и сокращение рабочего времени оказали преждевременное и чрезмерное давление на рынок труда. Тем не менее, правительство связывает ухудшение ситуации с сокращением работоспособного населения, реформированием структуры промышленности и другими изменениями.

По мнению правительства, улучшение ситуации на рынке труда возможно лишь после новых реформ. 24 октября правительство представило временные ответные меры, создав 59 тысяч новых рабочих мест.