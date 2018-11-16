Новые данные о ракетных базах Севера

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12 ноября Центр стратегических и международных исследований в Вашингтоне представил доклад, в котором указывается, что на территории КНДР имеются не менее 13-ти ракетных баз, о которых Пхеньян официально не сообщал. Всего таких баз может быть до 20-ти. В докладе упоминались баллистические ракеты малой дальности «Хвасон-5» и «Хвасон-6» на базе в местности Сакканмоль в провинции Хванхэ-Пукто. Эта база входит в состав стратегических войск.

Эксперты считают, что отчёт Центра стратегических и международных исследований может оказать отрицательное влияние на диалог КНДР и США, в котором и без того наблюдается охлаждение. Документ может, в частности, поставить под вопрос искренность стремления Севера к денуклеаризации. В свете данных новостей газета New York Times опубликовала статью, в которой говорилось, что фотографии со спутника являются доказательством «большого обмана» со стороны Севера.

Тем не менее, президент США Дональд Трамп заявил в своём Твиттере, что новости в New York Times ложные, и что он не открыл для себя ничего нового, так как полностью осведомлён о ситуации.

В администрации южнокорейского президента заявили, что ракетная база КНДР в местечке Сакканмоль уезда Хванчжу-гун провинции Хванхэ-Пукто не имеет отношения к межконтинентальным баллистическим ракетам. Отмечается, что южнокорейские военные ранее сообщали о наличии данной базы, когда в марте 2016 года там был осуществлён запуск двух ракет малой дальности. В этой связи база не являлась каким-то секретным объектом, как указывается в докладе американских экспертов. Более того, Пхеньян не обещал закрыть базы ракет малой дальности. То есть, наличие у него подобных баз не является нарушением северокорейско-американских договорённостей. К тому же доклад Центра стратегических и международных исследований составлялся на основе спутниковых фотографий, сделанных в марте, а северокорейско-американский саммит проводился в июне.

Представители Национальной службы разведки Республики Корея в ходе встречи с журналистами 14 ноября заявили, что уже оценивают ситуацию и ведут взаимодействие на прежнем уровне. По их словам, Сеул и Вашингтон проводят совместную работу по оценке возможности разработки Севером ядерного оружия и минимизации ядерных боеголовок.