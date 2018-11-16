Hyundai Motor и мэрия Кванчжу реализуют проект создания рабочих мест

Компания Hyundai Motor и мэрия города Кванчжу работают над реализацией проекта по созданию рабочих мест за счёт снижения оплаты труда. Замысел основывается на принципе взаимовыгодного сосуществования рабочих и работодателей. Но начало переговоров по этому вопросу показало, что процесс будет непростым. Стороны пока не могут прийти к консенсусу. Недовольство высказывает и профсоюз. В мае этого года Hyundai Motor заявила о готовности вложить в данный проект 51,4 млрд долларов. Для привлечения этих инвестиций в мэрии Кванчжу представили условия, предусматривающие годовую зарплату для рабочих в размере 31.133 долларов при 44-часовой рабочей неделе. В компании Hyundai Motor сочли их вполне приемлемыми для запуска линии по производству лёгких спортивных внедорожников. На этом стороны и приступили к переговорам. Правительство и политические круги пообещали выделить значительную помощь в реализации проекта, считая, что он позволит остановить отток за рубеж отечественных компаний, стремящихся сократить расходы.





Проблема возникла тогда, когда мэрия Кванчжу изменила предложенные условия сотрудничества. Дело в том, что администрация города решила учесть требования работающих. В частности, вышеуказанный размер годового дохода предлагалось обеспечить при 40-часовой неделе. Также из первоначального соглашения исчез пункт о сохранении договорённостей по зарплате в течение пяти лет. Решающим моментом является и то, что Корейская конфедерация профсоюзов и профсоюз Hyundai Motor выступают против данного проекта, предупреждая о возможной забастовке. В этой обстановке Hyundai Motor вряд ли пойдёт на инвестиции. Правительство и администрация Кванчжу пытаются исправить ситуацию, продолжая переговоры, но каким будет результат этих усилий, сказать трудно.



