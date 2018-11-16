Президент РК завершил визит в Сингапур и Папуа-Новую Гвинею

В ходе участия в саммитах АСЕАН и АТЭС в Сингапуре и Папуа-Новой Гвинее президент РК Мун Чжэ Ин сделал акцент на двух вопросах. Это денуклеаризация и новая южная политика Сеула. Кроме того, глава государства провёл двусторонние встречи с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. В Сингапуре Мун Чжэ Ин принял участие в саммитах РК-АСЕАН и АСЕАН плюс три. В ходе первого мероприятия он сосредоточился на продвижении новой южной политики, направленной на развитие отношений со странами региона. Одним из успехов поездки в Сингапур можно назвать утверждение плана проведения в 2019 году в РК специального саммита РК-АСЕАН. Решено также провести первый саммит РК и стран Меконга, к которым относятся Лаос, Камбоджа, Мьянма, Вьетнам и Таиланд.





В ходе поездки удалось получить поддержку стран АСЕАН в усилиях по налаживанию мира на Корейском полуострове. По итогам саммита РК-АСЕАН было принято заявление председателя, в котором участники мероприятия выразили поддержку усилиям Мун Чжэ Ина в этом направлении. В Папуа-Новой Гвинее глава РК сосредоточился на укреплении платформы многостороннего регионального сотрудничества, также представив видение инновационного развития. Мун Чжэ Ин предложил создать фонд АТЭС по цифровым инновациям, который будет работать над сокращением разрыва между странами в развитии цифровых технологий. Тут также заложено стремление обеспечить условия для всеобъемлющего роста. Двусторонние контакты в рамках саммита АТЭС были по большей части ориентированы на решение проблемы денуклеаризации. В ходе встреч с Си Цзиньпином и Владимиром Путиным южнокорейский лидер обсудил возможность смягчения санкционного давления на КНДР. В ходе встречи с вице-президентом Майклом Пенсом была в очередной раз подтверждена крепость союза РК и США.