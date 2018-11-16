Радио Романс (9) 하고 싶은 대로 해

Специалист программ по международному сотрудничеству Чой Ханна
2018-11-16
#Говорим как герои сериалов l 2018-11-19
Фраза недели
하고 싶은 대로 해
[Хаго щипхындэро хэ]
Делай что хочешь
Грамматика
하다 – глагол, который переводится, как «делать, совершать что-либо». Плюс вспомогательная глагольная конструкция –고 싶다 «желать, хотеть что-либо» и зависимое существительное 대로 «подобно к чему-либо». Далее идет тот же глагол 하다 «делать, совершать что-либо» в повелительном наклонении разговорной стили речи 해. Все вместе получается 하고 싶은 대로 해 «делай что хочешь».
- 인생 한 번 뿐이야. 하고 싶은 대로 해.
- Ты живешь только один раз. Делай что хочешь.
- 지금 아니면 자유의 기회 없을 수 있어. 하고 싶은 대로 해.
- Шанса на свободу больше может не быть. Поэтому делай что хочешь.
Помимо этого мы попробовали выучить другие выражения.
원하는 대로 해 – Делай, как ты желаешь
너가 원하는거 다 해줄게 – Я исполню все твои пожелания
2018-11-16
2018-11-15
2018-11-16 16:41:14