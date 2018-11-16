Радио Романс (9) 하고 싶은 대로 해

Фраза недели

하고 싶은 대로 해

[Хаго щипхындэро хэ]

Делай что хочешь





Грамматика

하다 – глагол, который переводится, как «делать, совершать что-либо». Плюс вспомогательная глагольная конструкция –고 싶다 «желать, хотеть что-либо» и зависимое существительное 대로 «подобно к чему-либо». Далее идет тот же глагол 하다 «делать, совершать что-либо» в повелительном наклонении разговорной стили речи 해. Все вместе получается 하고 싶은 대로 해 «делай что хочешь».





- 인생 한 번 뿐이야. 하고 싶은 대로 해.

- Ты живешь только один раз. Делай что хочешь.





- 지금 아니면 자유의 기회 없을 수 있어. 하고 싶은 대로 해.

- Шанса на свободу больше может не быть. Поэтому делай что хочешь.





Помимо этого мы попробовали выучить другие выражения.





원하는 대로 해 – Делай, как ты желаешь

너가 원하는거 다 해줄게 – Я исполню все твои пожелания



