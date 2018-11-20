В РК не прекращаются споры вокруг гибкого рабочего графика

В РК начинает работу комитет по вопросам экономики, общества и труда. Темой первого заседания, намеченного на 22 ноября, является вопрос о гибком рабочем графике. Ожидается, что участники мероприятия не придут к какой-либо договорённости. Это связано с тем, что ни одна из сторон не намерена идти на уступки. Данный орган является расширенным аналогом ранее действовавшего комитета представителей рабочих кругов, работодателей и правительства. В состав нового комитета добавлены представители молодёжи, внештатных работников, малых и средних предприятий, индивидуальные предприниматели. То есть, его главная задача состоит в разрешении споров рабочих и работодателей. Но список возможных тем значительно расширен.





Первым вопросом, который будет обсуждаться в рамках комитета, станет внесение поправок в закон о гибком рабочем графике. Согласно действующему законодательству, продолжительность рабочего времени в течение недели не может превышать сорока часов, а в течение суток восьми часов. В случае превышения этих норм работодатель должен повысить оплату за переработку более чем на 50% от штатного оклада. Гибкий график увеличивает периоды расчёта рабочего времени с суток и недели до трёх месяцев. К примеру, при системе 52-часовой недели 12 часов считаются переработкой и вознаграждаются повышенной оплатой. Но при гибком графике количество рабочих часов определяется, исходя из объёма работы в общий трёхмесячный период. То есть, если в незагруженные дни человек работал меньше, а в загруженные больше, то такое понятие как переработка просто исчезает. Естественно, рабочий не получает сверхурочные. Таким образом, чем длиннее вышеуказанный расчётный период, тем лучше для работодателя и хуже для работника. Работодатели указывают на увеличение расходов из-за повышения МРОТ и введения 52-часовой недели, что приводит к сокращению рабочих мест. Поэтому они требуют увеличения данного периода с нынешних трёх до шести месяцев. Трудовые круги указывают, что это приведёт к сокращению зарплаты и увеличению рабочих часов. А это, в свою очередь, обесценит повышение МРОТ и введение 52-часовой системы, вызвав сокращение рабочих мест.



