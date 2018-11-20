Судьи, замешанные в злоупотреблениях, могут быть подвергнуты импичменту

19 ноября в РК состоялось собрание представителей местных судов. Участники мероприятия, фактически, потребовали от Национального собрания импичмента в отношении судей, которые злоупотребляли своими полномочиями. В данном регулярном собрании принимают участие 117 представителей судов. Первое заседание состоялось в августе 2003 года для обсуждения актуальных на тот момент вопросов. После этого оно проводилось нерегулярно в различных форматах. В апреле 2018 года данное мероприятие получило статус постоянного экспертного органа Верховного суда. Тогда поводом к этому послужило подозрение о том, что Управление судебного администрирования составило «чёрный список» судей. Собрание может принимать участие в формировании различных комитетов судебной власти, а также в процессе реформирования судебной системы и политики.





Мнение собрания можно считать общим мнением судебной системы. На этот раз была озвучена позиция о необходимости рассмотрения объявления импичмента в отношении судей, которые злоупотребляли своими полномочиями. Учитывая консультативный статус совета, это лишь изъявление мнения по данному вопросу, не несущее в себе рекомендательного характера. Однако ожидается, что озвученная позиция окажет значительное влияние на продвижение данной идеи в Национальном собрании. Речь идёт о случаях злоупотребления полномочиями в тот период, когда у власти находилась администрация Пак Кын Хе, а пост председателя Верховного суда занимал Ян Сын Тхэ. Последнего, в частности, подозревают в злоупотреблении полномочиями в целях введения отдельных кассационных судов в судебную систему страны. Утверждается, что в обмен на содействие в этом вопросе он обеспечивал принятие нужных правительству решений в ходе важных судебных разбирательств.