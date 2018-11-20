Творчество известной певицы прошлых лет Чон Ми Чжо





В рубрике «Ретро: музыка прошлых лет» ноября прозвучали песни известной певицы Чон Ми Чжо. В первые годы своей карьеры певица в основном исполняла фолк и поп музыку. Но уникальный голос певицы Чон Ми Чжо с широким диапазоном позволяет ей исполнять композиции в любом стиле - фолк, джаз, рок и др. С детства она отличалась музыкальными способностями. Однако мечтала посвятить свою жизнь живописи, а не музыке. А профессиональной певицей стала Чон Ми Чжо, по воле случая. Когда Чон Ми Чжо ещё была студенткой, ей предложили записать песню. Девушка была не прочь подработать, так как пела она легко и просто. Таким образом на свет вышел дебютный альбом с знаменитым хитом южнокорейского искусства эстрадной музыки 1970-х - «Перекат». Песня имела ошеломительный успех и коренным образом изменила дальнейшую судьбу Чон Ми Чжо. А нашу рубрику отрыла песня «Перекат» певицы Чон Ми Чжо. Текст песни является известным одноимённым стихотворением южнокорейского поэта Ким Со Воля. Впоследствии на свет вышли ремейк-версии песни, записанные певицами Сим Су Бон, Чок У, Ай-Ю и другими, которые стали не менее популярными в Корее. Далее мы предложили послушать более светлую и трепетную песню «Пламя» из первого альбома певицы Чон Ми Чжо.

Роскошная, статная, красивая внешность, а также богатый голос певицы вознесли певицу на вершину музыкального олимпа Кореи. Её карьера росла быстрыми темпами. Всего за несколько лет певица стала обладательницей бесчисленного множества почетных званий, премий и наград различных песенных конкурсов в стране. Но уже через три года, в 1975 году, она была вовлечена в скандал, связанный с употреблением марихуаны. В связи с этим певице запретили некоторое время вести открытую музыкальную деятельность. Так, в 1979 году Чон Ми Чжо официально покинула эстрадную сцену и уехала во Францию, чтобы продолжить изучение живописи. А на наших волнах прозвучал ещё один хит певицы Чон Ми Чжо - песня под названием «Насвистывайте».

В 1992 году артистка вернулась на родину и возобновила творческую деятельность. В текущем году ей исполнилось 69 лет. Она продолжает записывать новые музыкальные работы, хотя и не часто. Её поклонники, конечно, надеются ещё долго видеть звезду на эстрадной сцене. А в завершение нашей очередной рубрики прозвучала композиция из последней на сегодняшний день пластинки певицы, выпущенной в ноябре 2017 года. Это была композиция «История ветра» певицы Чон Ми Чжо, записанная с участием совсем юного, но очень одарённого исполнителя детских песен О Ён Чжуна.





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