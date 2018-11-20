Когда автобус обогнул гору,

я увидел указатель с надписью "Мучжин 10 км".

Он, как и прежде, торчал из придорожных зарослей.





버스가 산모퉁이를 돌아갈 때

나는 무진 '10km'라는 이정표를 보았다.

그것은 옛날과 똑같은 모습으로

길가의 잡초속에서 튀어나와 있었다.









#Из интервью с профессором кафедры корейского языка и литературы Сеульского национального университета Пан Мин Хо:

Главный герой сумел добиться стабильного социального положения, но все равно быстро утрачивает желание к жизни, простоту и красоту своей молодости, забывает, о чем мечтал. Грусть и холодность становятся отражением его жизни.









А Мучжин вам не нравится?

Я тут с ума сойду. Хочу в Сеул, сил моих больше нет.





По моему опыту жизнь в Сеуле - это не всегда хорошо.

Это ответственность, только ответственность.

Но здесь нет ни ответственности, ни безответственности.

Неважно, просто хочу в Сеул. Возьмете меня с собой?





무진엔 명산물이 없는 게 아니다.

나는 그것이 무엇인지 알고 있다. 그것은 안개다.





해가 떠오르고, 바람이 바다 쪽에서 방향을 바꾸어 불어오기 전에는

사람들의 힘으로써는 그것을 헤쳐버릴 수가 없었다.

안개, 무진의 안개, 무진의 아침에 사람들이 만나는 안개.

사람들로 하여금 해를, 바람을 간절히 부르게 하는 안개,

그것이 무진의 명산물이 아닐 수 있을까!









Вернувшись домой, герой уснул лишь после изрядного количества алкоголя. На следующий день он получил от жены телеграмму, в которой говорилось, что послезавтра ему нужно обязательно присутствовать на совещании в Сеуле.









Лишь раз, лишь один последний раз надо принять Мучжин, туман, одинокое сумасшествие, эстрадную песню, самоубийство женщины из трактира, предательство, безответственность.

Лишь один последний раз. Я развернулся и, не глядя на телеграмму, написал письмо.





나는 문득, 내가 간밤에 잠을 이루지 못하고 뒤척거리고 있었던 게

이 여자의 임종을 지켜주기 위해서가 아니었을까 하는 생각이 들었다.

통금해제의 싸이렌이 불고 이 여자는 약을 먹고

그제야 나는 슬며시 잠이 들었던 것만 같다.









Писатель Ким Сын Ок родился в Японии в 1941 году. В 1962 году он дебютировал с произведением "Репетиция жизни", которое было удостоено премии газеты "Хангук ильбо". В 2014 году получил серебряную медаль за вклад в развитие культуры.