В РК приступают к процедуре расформирования фонда примирения и исцеления 

21 ноября в министерстве по делам женщин и семьи официально объявили о начале процедуры расформирования фонда примирения и исцеления. Он был создан в целях оказания помощи жертвам сексуального рабства, согласно договорённости между Сеулом и Токио от 28 декабря 2015 года. Таким образом, данная договорённость номинально теряет силу. Напомним, что в 2015 году главы МИД двух стран договорились, что Япония принесёт извинения и признает свою вину за сексуальное рабство, а на выделенные Токио средства будет создан вышеуказанный фонд. Тем самым предполагалось полное разрешение давнего спора вокруг этой проблемы. Фонд начал работу в июле 2016 года. 4,4 млрд вон или 3,9 млн долларов были выплачены в пользу 34 жертв сексуального рабства, а также 58 скончавшихся. В настоящий момент в РК официально зарегистрированы 240 жертв, из них живы лишь 27.





С самого начала работы фонда вокруг него было много споров. В первую очередь это было связано с протестом жертв сексуального рабства и ряда общественных организаций против соглашения между МИД РК и Японии. Указывалось, что Япония так и не принесла искренних извинений, не признав своей вины. Предъявлялись также подозрения в том, что стороны договаривались о сносе памятников жертвам сексуального рабства. В прошлом году правительство РК пересмотрело двусторонние договорённости, указав, что они носят характер простого внешнеполитического соглашения, которое не ориентировано на соблюдение интересов жертв. Также последним не объяснили, что договорённости подразумевали полное разрешение спора вокруг данной проблемы, а южнокорейская сторона должна была принимать меры по сдерживанию осуждения и критики японской позиции по этой теме на международной арене. В итоге и было принято решение о расформировании фонда. Ещё до этого руководство учреждения ушло в отставку. На фоне этих событий можно ожидать охлаждения южнокорейско-японских отношений. Токио как и прежде требует выполнения достигнутых в 2015 году договорённостей.



