Правительство РК решает проблему махинаций на музыкальном рынке

В РК уже давно назрела проблема вмешательства брокеров в вопрос определения рейтинга песен в музыкальных чартах. Происходит это путём массовой скупки дисков или постоянного стриминга определённых песен через разные незаконные программы и схемы. Правительство озаботилось этой проблемой после скандала вокруг необоснованного выхода в топ музыкальных чартов песни About You певца Nilo. То же самое касается и композиции WAY BACK HOME исполнителя Dj.Shaun. Подозрение вызывает и взлёт песни «Как в тот день» певца Чон Док Чхоля. Он и певец Nilo сотрудничают с компанией LIMEZ Entertainment, которая занимается вирусным маркетингом в соцсетях. Компания утверждает, что не использовала вышеуказанные методы для повышения рейтинга песен своих подопечных. Отмечается, что их успех является результатом удачного маркетинга в соцсетях. Между тем, есть мнение, что LIMEZ Entertainment всё же нарушила обычные правила, принятые на музыкальном рынке. Как правило такие компании размещают вирусный рекламный контент на известных сайтах.





Оба певца - Nilo и Dj.Shaun - использовали маркетинг вирусного распространения своего контента на сайте Facebook. Есть подозрения, что они фальсифицировали количество лайков и комментариев, массово скупая аккаунты. В случае с Dj.Shaun подозрение вызывает то, что он поднялся в топ до введения системы «замораживания чартов» в период с часу ночи до семи часов утра. Последние меры были приняты в целях предотвращения искусственной накрутки рейтинга. Музыкальные чарты предоставляют слушателям определённые направления в выборе песен. Для певцов и продюсерских компаний они являются важнейшим фактором определения успеха. Поэтому опасения вокруг различных махинаций неизбежны.