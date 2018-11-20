Цитрусовый чай ючжачха (유자차)
2018-11-20
#Мелодии Кореи l 2018-11-21
Тыгым - это понятие в корейской музыке, которое обозначает достижение совершенства в песенном или инструментальном исполнении. Раньше прославленные музыканты каждый день поднимались высоко в горы или ходили к водопаду, чтобы оттачивать свое мастерство и достичь состояния тыгым. Подробнее об этом вы узнаете в нашем выпуске.
Выпуск 389. Музыкальное мастерство
* Песня "Ветер" - Ким Воль Ха (вокал)
* Песня "Теплый свет в зимний день" - Группа "Соульчиги" (вокал)
* Мелодия "Тодыри" - Чо Чхан Хун (бамбуковая флейта тэгым)
2018-11-20
2018-11-20 15:12:38
2018-11-20 11:48:32