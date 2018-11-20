



Тыгым - это понятие в корейской музыке, которое обозначает достижение совершенства в песенном или инструментальном исполнении. Раньше прославленные музыканты каждый день поднимались высоко в горы или ходили к водопаду, чтобы оттачивать свое мастерство и достичь состояния тыгым. Подробнее об этом вы узнаете в нашем выпуске.





Выпуск 389. Музыкальное мастерство

* Песня "Ветер" - Ким Воль Ха (вокал)

* Песня "Теплый свет в зимний день" - Группа "Соульчиги" (вокал)

* Мелодия "Тодыри" - Чо Чхан Хун (бамбуковая флейта тэгым)