Актриса Ли На Ён возвращается в мир кино!

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Сегодня, 21 ноября 2018 года, состоялась премьера кинокартины 'Beautiful Days' или «Прекрасные дни» с участием южнокорейской кинозвезды Ли На Ён. Первое сообщение о возвращении актрисы на экраны появилось 12 ноября текущего года. До вчерашнего времени последним кинофильмом с участием актрисы оставался фильм «Вой» (Howling) 2012 года. Последние шесть лет актриса не снималась в новых произведениях, так что поклонники были очень рады новости. Подробнее обо всём этом вы узнаете в очередном выпуске программы «Новости шоу-бизнеса» от 21 сентября.