Кто же будет в новой группе Cherry Bullet?

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Продюсерская компания FNC Entertainment (далее FNC) впервые за 6 лет запускает новый женский проект. В начале 2019 года FNC представит новую женскую группу под названием «Черри Буллет» (Cherry Bullet/체리블렛), состоящую из десяти прелестных участниц. Само название группы является сочетанием двух английских слов - «вишня» и «пуля», таким образом название как бы намекает на нежную красоту девушек вкупе с их сильной энергетикой. Перед окончанием года FNC находится в хлопотах, создавая различного рода промоушн-проекты для своих подопечных. Так, 20 ноября в Сети появилась официальная страница группы, а с 21 ноября на ней по очереди будут представлены все десять артисток. Кроме того, с 28 ноября каждую среду в 19:00 по местному времени на телеканале Mnet будет транслироваться реалити-шоу в честь дебюта группы Cherry Bullet. FNC отсчитывает свою историю с 2006 года, в течение всех этих лет продюсерский центр отыскал и создал такие талантливые группы как FT Island, CNBLUE, AOA, SF9 и многие другие.