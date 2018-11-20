JR из группы NU’EST W в новом проекте

© YONHAP News

Участник популярной мужской группы NU’EST W по имени «Джей Ар» (JR/Ким Чжон Хён) будет участвовать в новом шоу. 20 ноября стало известно, что JR появится в новой развлекательной передаче «Я не тот, которого ты знаешь» (니가 알던 내가 아냐) телеканала Mnet. Суть новой телепередачи заключается в следующем: близкое окружение главных героев (сюда входят друзья, возлюбленные, менеджеры, родители, братья, сестры и др.) дает им примерную характеристику, а участники шоу просматривая видео в формате VCR, на котором главные герои ведут обычный образ действий, должны будут предугадать их дальнейшие действия и еще сыграть в викторину. JR вместе с остальными участниками съемочной группы будет угадывать действия главного героя/героини, основываясь на мнении близкого окружения этого человека. Телепередача обещает быть очень смешной и интересной. Первый выпуск «Я не тот, которого ты знаешь» планируется запустить в этом году.