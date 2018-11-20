Экранизация жизненной истории

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19 ноября продюсерская компания DSB Entertainment сделала официальное заявление о запуске съемок картины «Последнее домашнее задание» (마지막 숙제) с участием таких актеров как Сон Хо Чжун и Хо Сон Тхэ. «Общее чтение сценария фильма завершено. Мы приступили к съемочному процессу», - сказали официальные представители. Напомним, чтение сценария с исполнителями главных ролей Сон Хо Чжуном, Хан Ын Чжон, Со Чжин (из поп-группы Girls’ Day) и остальными состоялось 14 ноября. В основу фильма «Последнее домашнее задание» лежит настоящая история о японском директоре школы по имени Тосиаки Осэи, с учетом того, что истинные факты и детали были вписаны в корейские реалии. Картина повествует об одном эпизоде, случившемся между учителями и их учениками, а также прольет свет на истинное положение вещей в корейской системе образования, режиссерское кресло было отдано Ким Хи Чхану, снявшему фильм «Корейский полуостров» (한반도).