Актриса Су Хён сияла в Лондоне

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На прошлой неделе, 13 ноября корейская актриса Су Хён блистала на ковровой дорожке в Лондоне, где по случаю мировой премьеры фильма «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» собрались исполнители главных ролей. В тот день актриса надела длинное черное платье с открытой зоной декольте, дополнив образ серьгами, а местные СМИ и, конечно же, фанаты со всего мира неустанно выкрикивали восторженные возгласы в ее адрес. Когда же пришло время для общего фото, Су Хён оказалась между голливудскими актерами Джонни Деппом и Джудом Лоу, став плечом к плечу с такими мировыми звездами как Эдди Редмэйн, Кэтрин Уотерстон, Элисон Судол, Дэн Фоглер, Эзра Миллер, Каллум Тёрнер и Зои Кравец. Фантастическая драма «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» всего за неделю проката собрала по всему миру более 250 миллионов долларов. В Корее премьера картины состоялась 14 ноября.