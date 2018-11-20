Глава 7. Хо Сэн Вон создал новую страну (3)

Бывшие разбойники стали усердно работать, как просил их новый руководитель. Среди них был наш Толь Сок, который привёл на остров свою жену и ребёнка, которому исполнился всего лишь год. Толь Сок стоял в центре поля и наблюдал за тем, как золочёные колоски зерна качаются на ветру и низко наклоняются. При их виде его глаза от радости наполнились слезами: «Странно, хотя я и не обедал, но совсем не чувствую голода. Мне не терпится начать выбивать зерна из колосьев. Как хорошо, что я могу сытно накормить жену и ребёнка».

Время летело быстро. Прошёл почти один год после переселения на остров. За это время Толь Сок прилагал большие усилия для создания деревни. Он работал не покладая рук. Нелёгкая работа оставила следы на его ладонях и пальцах, а кожа рук стала грубой и шершавой, но, несмотря на большие физические нагрузки, он никогда не жаловался, наоборот, он был счастлив как никогда раньше. Теперь никто не отберет его урожай. Счастливой была и его жена. Супруги в дневное время усердно работали на поле, и по ночам плели из соломы лапти и мешки для зерна. Конечно, Хо Сэн Вон также стал чувствовать себя счастливее, чем раньше. Но в то же время ему стало жалко их: «Когда они были разбойниками, я видел в их глазах только ненависть и злость к миру и другим людям. А теперь они стали совсем другими. Невероятно! Я сам не ожидал такого результата. Я был прав насчёт людей, ведь они по натуре были добрые. Просто сложная жизненная ситуация загоняла их в угол. Виноваты во всём чиновники и дворяне, которые стремятся разбогатеть. Но в Чосоне ещё много людей, которые страдают. Что же мне делать?» С каждым годом жизнь переселенцев улучшалась. Урожай всегда был богатым. По приказу Хо Сэн Вона в каждой деревне было построено хранилище общего пользования, и оно заполнялось новым урожаем. Каждый житель работал наравне с другими и делился всеми плодами работы.

Однажды Хо Сэн Вон загрузил запасы еды на свои корабли, оставив лишь запас для жителей, которого хватит всем на три года. Его корабли отправились в путь на остров под названием Чангидо. Для вашего сведения: в настоящее время остров Чангидо является частью японской территории. В то время на этом острове находилось около трёхсот тысяч домашних хозяйств. К сожалению, из-за постоянной засухи местные жители страдали от нехватки продовольствия.