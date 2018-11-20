«Прекрасные дни» (뷰티풀 데이즈/Beautiful Days, 2018)





Жанр: драма

Режиссер: Юн Чжэ Хо

В ролях: Ли На Ён, Чан Дон Юн и др.

Премьера: 21 ноября 2018 года

Ограничение: детям старше 12-ти лет





Главная героиня с весьма болезненным прошлым живет в Корее. 14 лет спустя к ней приезжает ее сын. И между ними все еще остаются нераскрытые секреты...





Студент по имени Чен Чхен, китаец корейского происхождения, по просьбе больного отца отправляется на поиски своей матери в Корею, бросившей его много лет назад. Увидев, что его мать живет с каким-то мужчиной и держит забегаловку по распитию алкогольных напитков, по приезду он испытывает только стыд. А после равнодушного приема матери он и вовсе разочаровывается в ней.

Однако за эту короткую встречу Чен Чхен узнает шокирующее прошлое своей матери...