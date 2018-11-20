В ООН раскритиковали позицию Японии по проблеме сексуального рабства

Комитет ООН по насильственным исчезновениям обнародовал доклад по проблеме насильственно мобилизованных корейских женщин. Данный комитет является одним из подведомственных органов Управления Верховного комиссара ООН по правам человека. Его задача заключается в обеспечении соблюдения Международной конвенции по защите от насильственных исчезновений. До сих пор в центре внимания были выжившие жертвы данного преступления, поэтому о погибших и пропавших без вести разговор почти не вёлся. Как оказалось, японское руководство до сих пор не установило точное количество женщин, потерявших жизнь или пропавших в процессе мобилизации. Между тем, согласно первому пункту первой статьи вышеуказанной конвенции, никто не может подвергаться насильственному исчезновению. Более того, во втором пункте указывается, что никакие исключительные обстоятельства не могут служить оправданием насильственного исчезновения.





По ироничному совпадению, сама Япония в настоящее время усиленно продвигает вопрос о похищенных северокорейскими спецслужбами японских гражданах. И это, разумеется, очень важная проблема. В такой ситуации не совсем понятно стремление японского правительства замять расследование вопроса мобилизованных корейских женщин. И в этом отношении опубликованный недавно доклад является своего рода суровым напоминанием японской стороне. В докладе также отмечается, что проблема насильно мобилизованных женщин преподносится уже решённой, но обществу важно знать, в каких условиях они жили, и что с ними случилось потом. Свершённое преступление уже не исправить, однако можно постараться предотвратить подобное в будущем, если честно выяснить все обстоятельства произошедшего.



