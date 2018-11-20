Вершина Хвасаль мори в уезде Чхольвон-гун провинции Канвондо является местом проведения ожесточённых сражений в годы Корейской войны. Именно поэтому Юг и Север пришли к договорённости о проведении работ по поиску останков погибших солдат. Это стало возможным благодаря соглашению в военной сфере в рамках реализации Пханмунчжомской межкорейской декларации. Работы планируется начать в апреле и закончить в октябре следующего года. До тех пор стороны будут согласовывать вопросы по созданию совместной поисково-спасательной группы. Для проведения поисковых работ необходима соответствующая инфраструктура. Именно поэтому инициировано соединение дороги в демилитаризованной зоне.





В годы Корейской войны вершина Хвасаль мори имела важное стратегическое значение. Данный район соединяет три уезда Чхольвон-гун, Кимхва-гун и Пхёнган-гун и выглядит в форме треугольника. Здесь сосредотачивались основные силы Севера перед выходом к линии фронта в годы Корейской войны. За это Хвасаль мори прозвали «Железным треугольником». В связи с особой важностью высотки каждая из сторон пыталась захватить её, чтобы занять более выгодные позиции. В настоящее время вершина Хвасаль мори расположена на территории демилитаризованной зоны. По приблизительным данным, в этом районе находится около ста останков солдат армии США и Франции и двухсот солдат южнокорейской армии. Также ожидается, что там будет обнаружено не меньше останков погибших северокорейских и китайских солдат. Ранее, в ходе разминирования и строительных работ на южнокорейской стороне демилитаризованной зоны были найдены останки девяти погибших.