Подготовка американо-северокорейских переговоров на высоком уровне

Цитрусовый чай ючжачха (유자차)
2018-11-20
#Последние события на Корейском полуострове l 2018-11-22
Ранее отложенная встреча между Северной Кореей и США на высоком уровне может состояться до конца этого месяца. Одновременно Сеул, Пхеньян и Вашингтон включились в дипломатическую активность, связанную с возможным проведением второго американо-северокорейского саммита в начале будущего года. Ситуацию комментирует профессор Чон Дэ Чжин из Института проблем воссоединения Университета Ачжу.
2018-11-20
2018-11-20 15:12:38
2018-11-20 11:48:32