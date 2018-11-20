Подготовка американо-северокорейских переговоров на высоком уровне

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Ранее отложенная встреча между Северной Кореей и США на высоком уровне может состояться до конца этого месяца. Одновременно Сеул, Пхеньян и Вашингтон включились в дипломатическую активность, связанную с возможным проведением второго американо-северокорейского саммита в начале будущего года. Ситуацию комментирует профессор Чон Дэ Чжин из Института проблем воссоединения Университета Ачжу.