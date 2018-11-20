Межкорейская программа туристических поездок в город Кэсон в СК

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На состоявшемся в сентябре третьем межкорейском саммите лидеры Юга и Севера договорились о возобновлении двух важных проектов – Кымгансанского туристического и Кэсонского промышленного. Первый проект был приостановлен в 2008, второй – в 2016 году. Оба являются символом межкорейского экономического сотрудничества. Стоит заметить, что одно время Сеул и Пхеньян организовывали туристические поездки в город Кэсон в Северной Корее, где расположен совместный индустриальный комплекс. Сегодня мы обратимся к этой странице сотрудничества между Югом и Севером, начавшегося в 2007 году. В этой экскурсии в прошлое нашим гидом будет профессор Сим Сан Чжин с отделения туристического менеджмента Университета Кёнги, который в 2007 году входил в дирекцию компании Хёндэ Асан и отвечал за организацию туров в Кэсон для южнокорейских граждан.