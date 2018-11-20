В РК расходы населения на медицинские услуги выше среднего показателя по ОЭСР

Как показывает статистика за 2016 год, расходы на медицинские услуги по-прежнему являются тяжёлым бременем для бюджета многих корейских семей. Данные расходы превышают средние показатели по странам ОЭСР, а удельная доля государственной помощи остаётся на довольно низком уровне. После 2016 года в стране начала действовать реформа правительства Мун Чжэ Ина в сфере здравоохранения, поэтому в дальнейшем показатели должны измениться в лучшую сторону. В основе данной реформы лежит резкое увеличение перечня услуг, покрываемых медицинской страховкой. Таким образом, правительство пытается снизить затраты семейного бюджета на медицинское обслуживание. Отныне страховка будет покрывать такие вещи, как УЗИ, МРТ, аренда двухместной палаты. Эти услуги до недавнего времени являлись самыми затратными для семейного бюджета.





Расширение перечня услуг, покрываемых страховкой, реализуется поэтапно, начиная с 2018 года. По данным за 2016, Корея заняла четвёртое место по семейным расходам на медицинские услуги среди стран-участниц ОЭСР. Снижение затрат семейного бюджета означает повышение удельной доли государственной помощи. Соответственно, по этой статье Корея также должна в дальнейшем улучшить свой рейтинг. Основная проблема новой реформы заключается в том, что для её реализации потребуются значительные финансовые средства из бюджета страны. Как следствие, истощение Национального фонда медицинских услуг ускорится, что влечёт за собой неизбежное повышение стоимости страховки. Данные проблемы вызывают много споров касательно обеспечения необходимых средств для финансирования новой медицинской реформы.



