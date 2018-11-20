Вопрос проведения инспекции железнодорожных путей Севера будет решён в ближайшее время  

В ближайшее время Совет Безопасности ООН примет решение по вопросу, связанному с проведением инспекции железнодорожных путей Севера. Данная процедура необходима для подготовки к работам по соединению железнодорожных путей Юга и Севера на восточном и западном участках. Такие договорённости были приняты в соответствии с Пханмунчжомской декларацией в апреле текущего года. Однако при осуществлении данного проекта стороны столкнулись с некоторыми трудностями. В августе Командование ООН на Корейском полуострове не одобрило план передвижения через межкорейскую границу в демилитаризованной зоне в рамках железнодорожного проекта Юга и Севера. Не секрет, что для ООН мнение США является приоритетным. Можно предположить, что таким образом Вашингтон пытается взять под контроль скорость развития межкорейских отношений.





Камнем преткновения в проведении инспекционных работ является необходимость поставки горюче-смазочных материалов на территорию Севера. По данной причине работы проводятся только на территории Юга. 15 октября состоялась межкорейская встреча на высоком уровне, где подробно был обсуждён план дальнейших действий. Так, в конце октября планировалось провести инспекцию железнодорожных путей на западном участке и в начале ноября на восточном участке. Однако в связи с отсутствием разрешения от Командования ООН работы были отложены на неопределённый срок. Стоит отметить, что железнодорожные пути Юга и Севера на западном участке уже соединены. В период с 2007 по 2008 годы от станции Мунсан до станции Кэсон осуществлялось движение грузовых поездов. Однако в настоящее время движение невозможно по причине неудовлетворительного состояния участка дороги на территории Севера. Железнодорожный путь на восточном участке от станции Каннын до станции Чэчжин протяженностью 105 км пока ещё не соединён.