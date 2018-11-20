Компания Cookplay и её кулинарное приложение

© Cookplay

Сегодня мы познакомим вас с очередным участником 49-й выставки электроники Korea Electronics Show, которая проходила в конце октября в Корейском центре выставок и конференций COEX. На очереди компания Cookplay (쿡플레이). Подробнее о ней нам расскажет глава компании г-н Син Мин Сон.





Наверное, все знают, что Korea Electronics Show является самой крупной профильной выставкой в стране. Впервые мы начали рекламировать себя именно на этой выставке. В следующем году мы намерены принять участие в Международной выставке потребительской электроники CES в США. Мы думаем, это даст нам возможность выйти на мировой рынок. 21 октября 2016 года мы открыли Исследовательский центр. Если говорить коротко, мы занимаемся разработкой системы, которая позволяет всем желающим получать доступ к нужным рецептам, чтобы удобно и правильно приготовить нужное блюдо.





© Cookplay

Компания Cookplay начала работу в 2016 году. Она работает над услугой, которая помогает любому человеку удобно и просто готовить еду.





Рецепт во все времена подразумевает следование установленным правилам приготовления того или иного блюда. В реальности, готовить по рецепту непросто ни для новичка, ни для профессионала. В армии я три года прослужил на кухне. Там же получил сертификат повара. Там было много обучающихся. Интересно, что даже если рецепт был один, вкус блюда у каждого был свой. Тогда я понял, что по рецепту трудно постоянно сохранять определённый вкус. Я хотел сделать так, чтобы каждый новичок имел возможность готовить по рецепту, добиваясь нужного вкуса. Это и стало идеей для моего бизнеса.





Когда Син Мин Сон проходил военную службу, больше всего ему не нравилось то, что у каждого повара одно и то же блюдо немного отличалось по вкусу, из-за того, что мера специй и продуктов у всех отличается. На самом деле, непрофессионалу трудно определить точные объёмы продуктов и специй, следуя кулинарным книгам, многочисленным видео или кулинарным передачам. Рецептов огромное количество, все они имеют свои меры и условия. Г-н Син Мин Сон разработал приложение, в котором отображаются конкретные способы приготовления блюд. При этом данная система основана на технологиях интернета вещей.





Я считаю, что точное взвешивание является важнейшим моментом в процессе приготовления блюда, поэтому я понял важность наличия электронных весов. Мне показалось, что будет очень удобно, если соединить такие весы с мобильным приложением, в котором заложены рецепты. К примеру, в случае приготовления супа с клёцками система рассчитывает, сколько нужно воды и других ингредиентов в зависимости от объёма муки. В случае с обычным рецептом к нему нужно постоянно возвращаться для уточнения списка продуктов. Но Cookplay service подробно показывает всё, что нужно на каждом этапе, фактически воспроизводя весь процесс приготовления.





Электронные весы через Bluetooth соединяются со смартфоном, отображаясь в специальном приложении. Затем пользователь находит рецепт нужного блюда. Приложение показывает нужное количество и вес ингредиентов. Также в учёт идут данные о том, какие ингредиенты, и в каком количестве у вас имеются. К примеру, если мы готовим клубничный сэндвич и поставим на весы имеющийся у нас крем, то приложение автоматически изменит весь состав рецепта, в том числе и время приготовления. То есть, приложение отталкивается от количества имеющихся продуктов, рассчитывая все остальные действия автоматически.





© Cookplay

Наш путь к реализации задумки был непростым. Мы получили поддержку от правительства на разных этапах развития бизнеса. При создании специальных блютуз-весов мы получили нужные средства на краудфандинговой площадке. Наша цель состоит в создании глобальной платформы рецептов со всего мира, чтобы американец готовил кимчхи по настоящему корейскому рецепту, а кореец мог воспользоваться рецептом французского повара. Мы хотим активизировать мировой рынок кулинарных технологий, создав новую культуру.





Сейчас немало мобильных платформ, схожих с Cookplay. Но эта компания даёт пользователю абсолютно новый опыт, соединив электронные весы и приложение. На создание весов ушло много сил. Дизайн и сам проект переделывались не раз. Компания, между тем, может применить свои наработки в самых разных сферах, в числе которых работа кофеен, пекарен, производство корма для животных, где очень важны чёткие пропорции. В этом году компания расширяет список услуг, создавая кухонного помощника с технологией распознания голосовых команд, предоставляя услуги на разных языках, а также добавив функцию распознавания фото. Таким образом, компания активно развивает новую культуру в сфере Food-tech.