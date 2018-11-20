Цели и ожидаемая эффективность новой южной политики Сеула

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На прошлой неделе президент Республики Корея Мун Чжэ Ин посетил Сингапур и Папуа-Новую Гвинею. В ходе визита он принял участие в 20-м саммите Корея-АСЕАН. Выступая на саммите, он представил южную политику Сеула, выразив готовность к развитию экономического сотрудничества со странами АСЕАН. Подробнее об этом мы поговорим с профессором Чхве Чжин Боном из университета Сонгонхве.





Крупнейшими торговыми партнёрами Сеула в регионе являются Япония и Китай. Список партнёров теперь предлагается расширить на юг и север. На севере речь идёт о развитии сотрудничества с Россией, а на юге - со странами Юго-Восточной Азии. Главной целью южной политики является расширение сотрудничества и обменов с Юго-Восточной Азией, повышение уровня отношений со странами региона. Сегодня страны АСЕАН развиваются быстрыми темпами, постепенно становясь центром мирового рынка. Новая южная политика направлена на создание близких партнёрских отношений с этими государствами. То есть, речь идёт о заделе на будущее.





Новая южная политика продвигается на основе единых ценностей, которые охватывают такие глобальные понятия, как человек, мир и совместное процветание. РК уже имеет сложившиеся партнёрские отношения на западе и востоке с США, Японией, Китаем и другими странами. Теперь акцент ставится на расширение ареала экономической активности в сторону Индии и стран АСЕАН с целью открытия новых рынков.





Южнокорейская экономика в значительной степени зависит от рынков США и Китая. В ситуации нарастания противостояния этих двух стран возникает вопрос о том, насколько рискованным для Сеула в долгосрочной перспективе может стать высокий уровень зависимости от сотрудничества с ними. Риски сохраняются и в отношении Японии, исторические споры с которой постоянно расшатывают сотрудничество двух стран. То есть, нынешняя структура экономики, которая опирается на торговлю с США, Китаем и Японией, зависит от различных факторов, в том числе политических. Именно поэтому южнокорейской стороне нужно выходить на другие рынки для поддержки стабильности экономики. В южном направлении речь идёт о странах АСЕАН.





Сегодня южнокорейская экономика столкнулась с большими рисками, связанными с торговым противостоянием США и Китая. Кроме того, вновь нарастает напряжённость вокруг спора с Японией по вопросу жертв принудительной трудовой мобилизации во время колониальной оккупации. В этой ситуации Республика Корея нуждается в открытии новых перспективных рынков, коими являются Индия и регион АСЕАН. В настоящий момент годовой рост экономики АСЕАН составляет 5-6%. В Индии показатель превышает 7%. Ожидается, что к 2030 году Индия войдёт в пятёрку крупнейших экономик мира. Для того, чтобы обеспечить условия совместного развития, Республика Корея наращивает темпы реализации новой южной политики.





В прошлом году президент Мун Чжэ Ин начал продвижение новой южной политики, посетив Индонезию, Вьетнам и Филиппины. После этого были контакты с Индией и АСЕАН. В результате этих усилий товарооборот Республики Корея и стран АСЕАН вырос на 7,6% в годовом исчислении, составив 132 млрд долларов. Вьетнам стал третьим рынком для южнокорейского экспорта после Китая и США. То есть, южная политика понемногу приносит свои плоды.





За минувший год президент Мун Чжэ Ин посетил четыре из десяти стран АСЕАН с целью укрепления экономического сотрудничества. До конца следующего года он намерен посетить остальные шесть стран. В результате уже проделанной работы в этом направлении экспорт в страны региона достиг рекордной отметки. С января по октябрь этого года он составил 82 млрд 300 млн долларов.





Можно сказать, что Республика Корея добилась существенных успехов в области строительства. Прежде отечественные строительные компании получали большинство заказов из стран Ближнего Востока. Теперь на первое место выходит регион АСЕАН. По состоянию на октябрь, объём заказов из стран АСЕАН составил 9 млрд 900 млн. долларов. Это 41% общего объёма зарубежных заказов на строительство. На Ближний Восток пришлось 36%. В сентябре состоялась министерская встреча Корея-АСЕАН по вопросам строительства. Сегодня Республика Корея является партнёром в двадцати совместных проектах с десятью странами.





Южнокорейские компании примут участие в модернизации восьми государственных дорог в Лаосе, в проекте развития нового города Кота-Кинабалу в Малайзии, в строительстве скоростных шоссе в Мьянме. Кроме того, южнокорейская промышленность активно укрепляет свои позиции в Индонезии, Вьетнаме, Индии. Активизируется обмен человеческими ресурсами. В этом году двусторонний туристический поток превысил 10 млн человек. Ведётся работа по заключению соглашения о свободной торговле с Индонезией и Малайзией. Между тем, самым важным на данном этапе является укрепление взаимного доверия. Новая южная политика является возможностью для южнокорейской экономики найти новые двигатели роста и перейти на новый уровень. Однако, учитывая важность рынков Индии и АСЕАН для отечественной экономики, следует наращивать темпы реализации южной политики, подойдя к этому вопросу более детально и серьёзно.