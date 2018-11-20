В РК решено расширить льготы для малых и средних предпринимателей 

Правящей партией и правительством РК было принято решение расширить применение льготных ставок по кредитным картам для малых и средних предпринимателей, которые в последнее время испытывают чрезвычайные трудности из-за вялого внутреннего спроса и роста затрат на рабочую силу. Особенно трудно приходится частным предприятиям с относительно высокими объёмами продаж - свыше 500 тыс. долларов в год. Корейские власти также решили повысить лимит на налоговые вычеты по НДС с 5 до 10 млн вон или с 4,5 до 9 тыс. долларов. Вместе с уменьшением размера комиссии по кредитным картам это облегчит бремя для предприятий малого бизнеса. По ожиданиям правящей партии и правительства, это приведёт к улучшению положения владельцев малого бизнеса и ситуации с занятостью.





В последнее время участились случаи ликвидации бизнеса в связи с растущими расходами. Сказались такие факторы, как резкий рост затрат на оплату труда, вызванный повышением МРОТ, и экономический спад. В этой связи и было принято вышеуказанное решение. Однако подобные меры могут привести к росту бремени компаний по выпуску и обслуживанию кредитных карт. В связи с этим финансовые органы также прилагают усилия по усовершенствованию системы путём диверсификации источников доходов и стимулирования сокращения расходов, в том числе разрешение на предоставление консультационных услуг с использованием информации о кредитных картах, которой обладают оператора карт. По словам председателя комитета по политике Демократической партии Тобуро Ким Тхэ Нёна, вышеупомянутые меры в краткосрочной перспективе, возможно, и окажут негативное влияние на операторов кредитных карт, однако в средне- и долгосрочной перспективе приведут к повышению их стабильности.