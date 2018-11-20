Юг и Север преступят к совместной проверке состояния железных дорог на этой неделе

23 ноября Комитет Совета Безопасности ООН по санкциям в отношении КНДР снял запрет на ввоз на территорию Севера рабочей силы, оборудования, топлива и других материалов, необходимых для проведения оценки состояния железных дорог Севера. Вслед за этим Юг и Север приступили к согласованию дат проведения совместной проверки. В результате появилась надежда на то, что удастся уже до конца этого года провести торжественную церемонию начала строительных работ по соединению и модернизации железных дорог Юга и Севера. В июне стороны договорились приступить к совместной проверке 24 июля. Однако в связи с санкционными ограничениями начало было отсрочено более чем на 4 месяца. В ходе Пхеньянского саммита в сентябре стороны вновь обсудили эту тему, договорившись до конца года начать соответствующие строительные работы. На последующей встрече на высоком уровне было решено приступить к совместной оценке состояния железных дорог Севера во второй половине октября, а в конце ноября – начале декабря приступить к строительству. Однако эти планы вновь были отложены из-за санкций ООН. И лишь спустя месяц, 20 ноября на заседании южнокорейско-американской рабочей группы Сеулу удалось получить поддержку Вашингтона и добиться освобождения от санкций.





Железнодорожная линия Кёныйсон проходит через северокорейские города Кэсон и Пхеньян до станции Синыйчжу. Она существует с 2004 года, и по ней уже осуществлялись грузовые перевозки до Кэсона. На данный момент старый участок дороги нуждается в ремонте и модернизации. Совместная проверка состояния полотна продлится около десяти дней, в ходе которых южнокорейский локомотив перевезёт на территорию КНДР шесть вагонов, где они будут прицеплены к северокорейскому локомотиву, который выведет их на вышеуказанный отрезок железной дороги. Модернизация и строительство участка линии Кёныйсон сделает возможным соединение с Евразийской Трансконтинентальной железной дорогой, а соединение линии восточного отрезка свяжет железнодорожную сеть полуострова с Транссибом.