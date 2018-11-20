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Радио Романс (10) 고마웠어

#Говорим как герои сериалов l 2018-11-26

Говорим как герои сериалов

Фраза недели 

고마웠어

[Комавотсо] 

Спасибо


Грамматика 

고마웠어 происходит следующим образом. Прилагательное 고맙다, которое можно перевести как «быть благодарным», «спасибо», применяется в прошедшем времени, разговорной стиле речи. В отличие от русского языка, в корейском языке слово 고맙다 часто употребляется не только в форме настоящего, но и прошлого времени. Это тогда, когда нужно поблагодарить за уже прошедшее событие. Таким же образом, даже можно использовать в форме будущего времени. Ну, на русском, думаю, можно переводить как «буду благодарен на что-либо». 


너 없었으면 큰일날 뻔했어. 고마웠어.

Что бы я без тебя делал. Спасибо. 


어제 덕분에 일을 잘 해결했어. 고마웠어. 

Благодаря тебе вчера все наладилось. Спасибо.


Помимо этого мы попробовали выучить другие выражения. 


인사가 늦었어요 – Простите, что поздно благодарю

보답하겠습니다 – Я в долгу не останусь


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