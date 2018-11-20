Радио Романс (10) 고마웠어

Фраза недели

고마웠어

[Комавотсо]

Спасибо





Грамматика

고마웠어 происходит следующим образом. Прилагательное 고맙다, которое можно перевести как «быть благодарным», «спасибо», применяется в прошедшем времени, разговорной стиле речи. В отличие от русского языка, в корейском языке слово 고맙다 часто употребляется не только в форме настоящего, но и прошлого времени. Это тогда, когда нужно поблагодарить за уже прошедшее событие. Таким же образом, даже можно использовать в форме будущего времени. Ну, на русском, думаю, можно переводить как «буду благодарен на что-либо».





너 없었으면 큰일날 뻔했어. 고마웠어.

Что бы я без тебя делал. Спасибо.





어제 덕분에 일을 잘 해결했어. 고마웠어.

Благодаря тебе вчера все наладилось. Спасибо.





Помимо этого мы попробовали выучить другие выражения.





인사가 늦었어요 – Простите, что поздно благодарю

보답하겠습니다 – Я в долгу не останусь



