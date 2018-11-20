



Настоящее имя: Ан Ён Сок (안연석)

Дата рождения: 11 апреля 1984 г.

Место рождения: город Сеул

Рост: 183 см

Вес: 73 кг

Дебют: триллер[Олдбой], 2003 год





Ю Ён Сок – корейский актер театра и кино. Родился в Сеуле в 1984 году. Когда ему было 6 лет, его отец, будучи в то время профессором инженерии, получил должность в Университете Кёнсан, поэтому вся семья была вынуждена переехать в город Чинчжу, там маленький Ён Сок жил в течение 10 лет. В 11 классе он решил пойти по стопам старшего брата и переехал в Сеул, чтобы учиться в сеульской старшей школе Кёнги. Окончив школу, он как и его старший брат поступил в Университет Сэчжон. Немалую роль в начале карьеры Ю Ён Сока сыграла одна его приятельница, с которой он познакомился в театральном кружке еще в старших классах. Несколько лет спустя она, работая в команде костюмеров в фильме «Олдбой» режиссера Пак Чхан Ука, посоветовала Ён Соку пройти кастинг на роль юного героя Ю Чжи Тхэ. В итоге ему удалось заполучить роль и дебютировать в большом кино в 2003 году.

В 2007 году он завершил двухлетнюю службу в военно-воздушных силах и на следующий год появился в телесериале «Многопрофильный госпиталь-2» (종합병원2). После он сыграл ярких персонажей в таких фильмах, как «Снова встреча» (혜화, 동), «Введение в архитектуру» (건축학개론), «Мальчик-оборотень» (늑대소년) и др. В 2013 году после роли бейсболиста Чхиль Бон И в фильме «Ответь, 1994» (응답하라1994) Ю Ён Сок стал известен широкому кругу зрителей. А в 2018 году благодаря роли грозного и харизматичного Ку Дон Мэ в самом высокобюджетном сериале Кореи под названием «Мистер Солнечный свет» (미스터 션샤인) Ю Ён Сок еще раз продемонстрировал свой актерский талант перевоплощения и стал известен во многих других странах.