Sempio - одна из крупнейших компаний продуктов питания в РК

© SEMPIO

Сегодня мы познакомим вас с очередным участником 49-й выставки электроники Korea Electronics Show, которая проходила в конце октября в Корейском центре выставок и конференций COEX. На очереди компания Sempio (샘표), которая является одним из крупнейших участников рынка продуктов питания в РК. Подробнее о ней нам расскажет глава управления маркетинга г-н Со Дон Сун.





Компания Sempio была основана в 1946 году. Она является самой старой среди отечественных предприятий, разместивших свои акции на бирже. В начале она занималась производством соевого соуса канчжан и соевой пасты твенчжан. Около 70 лет не прекращались исследования относительно корейских технологий ферментации, которая является основой корейской кухни. В настоящий момент на долю Sempio приходится более 60% южнокорейского профильного рынка. Ни разу за 70 лет компания не уступала лидерства. Заслуга этого в качестве продукции. Ежегодно на исследования выделяется около 10 млн долларов, что помогает поддерживать высокое качество и обеспечивает любовь потребителей.





© SEMPIO

В корейской кухне используется много ингредиентов, в основе которых ферментация. Это соевая паста твенчжан, соевый соус канчжан и конечно традиционны квашенные овощи кимчхи. У компании Sempio много рекордов. Она привнесла большие изменения в культуру соевого соуса. До её появления на рынке все корейцы делали этот соус самостоятельно дома. Но после Корейской войны у людей не было такой возможности. В это время Sempio приступила к производству соевого соуса, открыв новую эпоху, когда этот важнейший для корейцев продукт стали покупать. Также в 1950-е годы компания впервые в стране начала маркетинг продаж через представителей, которые посещали дома и предлагали продукцию. Она первой начала рекламу продукции по телевидению, а также ввела PET упаковку. Усилия по достижению новых результатов не прекращаются и сегодня.





В 2001 году Sempio наконец-то удалось возродить и наладить производство традиционного корейского соевого соуса - Чосон. У нас были большие надежды. Но реакция рынка была неоднозначной. Мы поняли, что это связано с тем, что вкус людей уже изменился, а наш продукт не был подстроен под новые тренды. Поэтому мы решили учесть современные условия и требования потребителей. Для этого был запущен специальный проект. В итоге мы представили новую продукцию – кулинарную эссенцию Ёнду, которая вобрала в себя глубокий вкус соевого соуса Чосон и наши наработки и технологии, накопленные за 70 лет работы.





© SEMPIO

Sempio занимается изготовлением технологии соевого соуса и технологии ферментации. Ежегодно компания вкладывает 4-5% от продаж в новые разработки и исследования. Это значительный показатель, если учитывать, что средний показатель среди профильных компаний страны составляет 1%. В 2013 году впервые в стране Sempio открыла исследовательский институт технологий ферментации. Продукт компании под маркой Ёнду за пять лет после выхода на рынок достиг продаж в 17 млн долларов. Sempio проводила совместный проект по изучению свойств соевого соуса с первым в мире исследовательским институтом кулинарной науки Foundation Alicia. В результате кулинарная эссенция Ёнду была названа «волшебным соусом», подходящим для любого блюда.





В этом году в США состоялась международная выставка природных продуктов питания Natural Products Expo West 2018. Там Ёнду получил награду, как самый известный инновационный продукт. Это связано с тем, что Ёнду удовлетворил все критерии чистого продукта. Эта эссенция является органической, не содержит ГМО, глютена и синтетических добавок, а также создана на основе натуральной ферментации. Кроме того, будучи растительного происхождения она обладает поразительной способностью повышать вкусовые качества блюд. Всего на получение награды было 890 претендентов. В Испании в этом году Ёнду также был выбран в качестве самого интересного продукта. Именитые повара с мишленовскими звёздами в Испании, Франции и других странах Европы широко используют нашу эссенцию в своих ресторанах.





В настоящий момент Ёнду, получивший признание за рубежом, экспортируется в 26 стран, среди которых США, Испания, Австралия, Франция, Китай. В этом году в Нью-Йорке на Манхеттене был открыт кулинарный центр Yondu Culinary Studio, который знакомит людей с лучшими технологиями ферментации и соусами, лежащими в основе корейского вкуса. Sempio продолжает исследования и работу по сохранению и развитию корейских кулинарных традиций, активно распространяя их во всём мире.