Подъём отрасли судостроения РК

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Южнокорейская судостроительная отрасль демонстрирует признаки выхода из кризиса. На фоне улучшения показателей в этом году президент РК Мун Чжэ Ин призвал правительство поддержать эту тенденцию. 22 ноября власти представили план активизации отечественного судостроения. Таким образом, в отношении возрождения отрасли выражаются большие надежды. Об этом мы поговорим с главой института экономических исследований Чхамчоын Ли Ин Чхолем.





Одной из причин нынешних трудностей южнокорейской экономики является не простая ситуация в автомобиле- и судостроении, которые являются традиционными для отечественной промышленности. Недавно на заседании кабинета министров президент РК Мун Чжэ Ин, указал на улучшение показателей в данных сферах. Он заявил, что именно сейчас нужно сделать всё возможное, чтобы поддержать нынешний подъём. В этом году накопленный объём заказов в судостроении оказался на 71% выше, чем за тот же период прошлого года. По этому показателю отечественные компании заняли первое место в мире. Их доля на мировом рынке составила 44%.





20 ноября президент РК Мун Чжэ Ин, выступая на заседании кабинета министров, заявил, что в последнее время автомобильная и судостроительная отрасли страны демонстрируют подъём. Он дал указание разработать меры поддержки этих областей в вопросе финансов и новых разработок. В 2015 и 2016 годах судостроение РК испытывало острую нехватку заказов, что привело к серьёзному дефициту.





По данным агентства Clarksons, в период с января по октябрь мировые судостроители получили заказы на 23 млн 50 тыс. компенсированных валовых регистровых тонн (CGT). Из них на южнокорейских производителей пришлось 45%. Годовой показатель РК превысил отметку в 10 млн тонн впервые с 2015 года. Впервые за последние семь лет РК обошла Китай на профильном рынке, заняв первое место. То есть, южнокорейские судостроительные компании возвращают ранее утерянные позиции.





В этом году с января по октябрь объём заказов в судостроении РК вырос на 71% в годовом исчислении. Ожидается, что к концу года показатель приблизится к высоким отметкам 2014 года, когда РК находилась в авангарде рынка. С 2012 по 2017 год РК находилась на втором месте по объёму заказов, уступив первенство Китаю. Что же стало причиной нынешнего подъёма?





Сегодня во всём мире ужесточаются правила экологического контроля. Недавно Международная морская организация (ИМО) представила план таких правил на 2020 год. В этой связи на рынке растёт объём заказов на замену старых судов на новые более экологичные. В этой ситуации растёт роль высоких технологий и качества. Тут под ударом оказывается стратегия Китая, делающего ставку на низкие цены. Согласно данным агентства Clarksons, в первые девять месяцев этого года 75% китайских судостроительных компаний не получили ни одного заказа. Напротив, у южнокорейских предприятий ещё с прошлого года наблюдается рост заказов.





По состоянию на октябрь Hyundai Heavy Industries получила заказы на 135 судов, Samsung Heavy Industries на 41 судно, а Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering на 38 судов. Высказываются надежды на то, что уже в следующем году отечественная судостроительная отрасль выйдет из кризиса. Международная морская организация (ИМО) предложила к 2020 году снизить уровень содержания оксидов серы в топливе для судов с 3,5 до 0,5%. Нарушителей этого правила будет ждать серьёзное наказание. В этой связи судоходные компании увеличивают заказы на газотопливные суда. Так как они позволяют на 95% сократить выбросы оксидов серы. В настоящий момент больше всего заказов на такие суда получила компания Hyundai Heavy Industries – 18 судов.

Проблема в том, что рост количества заказов касается только крупных производителей.





Судостроительные компании РК по итогам года вернут себе первенство на мировом рынке. Но объёмы заказов безнадёжно малы по сравнению с лучшими годами. Так нынешние показатели составляют лишь 20% от уровня 2007 года, который был самым удачным для отрасли. Кроме того, все заказы уходят крупным компаниям. Малые и средние производители продолжают испытывать нехватку заказов. Они сталкиваются с проблемой низкого кредитного рейтинга и ограничений в размере получения кредитования.





Для решения этой проблемы 22 ноября правительство РК представило пакет мер по активизации судостроительных компаний. Они сосредоточены на малых и средних предприятиях. Около 600 млн долларов будут выделены в качестве финансовой помощи предприятиям, испытывающим нехватку капитала. Около 900 млн долларов пойдут на кредитование. Кроме того, государство в сотрудничестве с частными кругами намерено обеспечить заказы на 140 газотопливных судов. Эти меры были встречены хорошо. Но они носят краткосрочный характер. Поэтому нужны более серьёзные меры.





Итак, сегодня определяющим фактором в конкурентоспособности на рынке является доверие к технологическому заделу производителя. В Китае падает ценовая конкурентоспособность, что связано с повышением уровня зарплат. Это положительный момент для РК. Для возвращения прежних позиций судостроение РК должно решать проблемы чрезмерного производства, меняя производственную экосистему в стороны умных судов, требующих высоких и новых технологий. Нужно понимать, что изменения самих рамок отечественного судостроение о повторении прежних успехов можно и не говорить. Одновременно следует работать над повышением производительности.





Южнокорейское судостроение является одним из самых представительных секторов отечественного экспорта. На профильном мировом рынке РК долгое время сохраняла лидерство благодаря высоким технологиям. Отрасль пережила сильный кризис, но сегодня есть реальный шанс вернуть утерянные позиции, подготовив базу для дальнейшего развития.