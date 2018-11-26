Прародитель современного кимчхи - пэккимчхи (백김치)

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Сейчас в Корее в самом разгаре массовые заготовки национального салата кимчхи. Женщины заранее выбирают время, чтобы всей семьей засолить пекинскую капусту на зиму или даже на год вперед. В выпуске рубрики "Мир корейской кухни" от 27 ноября вы услышите о так называемом "белом кимчхи" пэккимчхи из пекинской капусты. Оно отличается неострым вкусом и готовится без добавления красного перца.