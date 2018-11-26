Традиционная корейская борьба “ссирым" признана общим культурным достоянием Южной и Северной Корей. “Ссирым" была включена в Список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Примечательно, что впервые культурное наследие признано по совместной заявке РК и КНДР. “Сcирым” - традиционная корейская борьба, в которой нужно ухватить партнера за пояс и повалить на землю, чтобы выиграть состязание. “Сcирым” известна с давних пор как популярная народная забава и спортивное соревнование.





Первые упоминания о борьбе “ссирым” встречаются уже в эпоху трёх Государств. Так, на фреске в одной из усыпальниц Когурё IV века изображено состязание двух борцов, за которыми наблюдают судьи. В эпоху Чосон “ссирым” стала поистине массовым видом спорта: она многократно упоминается в летописях и фигурирует на рисунках того периода. Самым известным изображением этой борьбы стала одноимённая картина мастера Ким Хон До. В те времена борьба “ссирым” была массовым зрелищем: в картине изображены даже торговцы уличной едой, снабжавшие зрителей закусками. Между тем, сначала РК и КНДР отдельно подали заявки на регистрацию кандидатуры “ссирым” для включения в список ЮНЕСКО. Однако затем стороны решили объединить кандидатуры. Далее нужно было провести процедуру перерегистрации. Но Комитет по охране нематериального культурного наследия опустил лишние формальности, признавая единство культуры и истории КНДР и РК, а также беспрецедентность и значимость данного случая.