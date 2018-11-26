Президент РК Мун Чжэ Ин примет участие в саммите Большой двадцатки

Президент РК отправился с визитом в Чехию, Аргентину и Новую Зеландию. Первым пунктом программы поездки является визит в Прагу. На сегодняшний день Чехия занимает сорок пятое место по показателям ВВП в мире, а объём торговли в денежном эквиваленте составляет около 340 млрд долларов. Во время холодной войны страна отличалась сильно развитой производственной промышленностью, а также высоким уровнем жизни населения. Чехия известна в мире как производитель качественных автомобилей и автозапчастей. В прошлом году экспорт РК в эту страну составил более двух млрд долларов, а импорт достиг семисот млн долларов. Стоит отметить, что Чехия является крупнейшей производственной базой автомобильного концерна Hyundai в Европе. Президент Кореи во время визита в Чехию планирует обсудить вопросы сотрудничества в сфере строительства АЭС с применением южнокорейских технологий.





После визита в Чехию Мун Чжэ Ин отправится в Аргентину, где примет участие в саммите Большой двадцатки и проведёт ряд двусторонних встреч с лидерами стран-участниц. Президент намерен представить видение РК в вопросе создания государства всеобъемлющего роста. Предстоящий саммит будет посвящён поиску консенсуса с целью достижения равного и устойчивого развития. Мун Чжэ Ин также намерен заручится поддержкой мирового сообщества в вопросах достижения мира на Корейском полуострове. Особое внимание привлекает шестой саммит РК и США, который может придать дополнительный импульс в достижении консенсуса по ядерному вопросу между Пхеньяном и Вашингтоном. Затем корейский президент посетит Новую Зеландию. Стоит отметить, что в 2015 году Сеул и Веллингтон заключили соглашение о свободной торговле. Согласно принятым договорённостям, Корея будет осуществлять поставку нефтяных продуктов в Новую Зеландию, и импортировать молочные продукты, алюминий, нефть и другие сырьевые материалы.