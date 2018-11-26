Новым президентом Интерпола стал гражданин РК Ким Чжон Ян

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21 ноября в Дубае участники 87-й сессии генассамблеи Международной организации уголовной полиции - Интерпола - выбрали нового президента организации. Впервые им стал гражданин РК Ким Чжон Ян, ранее занимавший пост старшего вице-президента Интерпола. Предыдущий президент организации Мэн Хунвэй досрочно подал в отставку в связи с его задержанием на родине в Китае по подозрениям в коррупции. Поскольку выборы проводились досрочно, то Ким Чжон Ян пробудет на своём посту не стандартный четырёхлетний срок, а до конца остававшегося срока своего предшественника, то есть до ноября 2020 года. Ранее Ким Чжон Ян исполнял обязанности Мэн Хунвэя. На этапе голосования новому президенту удалось обойти своего соперника из России, вице-президента Интерпола от европейского региона Александра Прокопчука. Западные страны относились к кандидатуре последнего пессимистично, так как считали, что приближенный к президенту РФ Владимиру Путину Прокопчук смог бы оказывать политическое давление на деятельность организации. По этой причине США и западные страны оказали поддержку новоизбранному президенту Интерпола. Немаловажную роль сыграло и то, что министерство иностранных дел РК просило свои диппредставительства обращаться к правительственным ведомствам других стран с просьбой оказать поддержку южнокорейскому кандидату.

Ким Чжон Ян работал на различных должностях в полиции Сеула и провинций Кёнсан-Намдо и Кёнгидо. На своей последней должности он возглавлял Управление полиции провинции Кёнгидо до 2015 года. Все это время он занимался и международной деятельностью. С 2012 по 2015 годы Ким Чжон Ян являлся членом исполнительного комитета Интерпола, а с 2015 года был назначен вице-президентом организации. За это время ему удалось укрепить свои позиции внутри Интерпола и зарекомендовать себя как хорошего специалиста.

Интерпол был основан в 1923 году для взаимодействия и сотрудничества по международным преступлениям, терроризму, природным бедствиям и другим вопросам, не имеющим территориальных границ. В состав Интерпола входят 194 страны, штаб-квартира организации находится во французском Лионе. В организации работают около 950 полицейских почти из 100 стран мира.